Roma, Pallotta: "Strootman non parte nemmeno per 95 milioni"

10:56 - Kevin Strootman fa discutere: l'olandese sta recuperando dall'infortunio al ginocchio e il Manchester United continua a fargli la corte. Ma il presidente della Roma, James Pallotta, torna a ribadire il concetto: "I soldi? Noi vogliamo costruire una grande squadra. Ho già detto alla stampa di non sprecare carta, non abbiamo alcun interesse a vendere Kevin. Nemmeno per 95 milioni di euro... Per noi non funziona in questo modo".

Il numero uno giallorosso, intervistato dalla 'BBC' ha blindato per l'ennesima volta il gioiello olandese: "Ovviamente, essendo imprenditori, quando la gente ti chiama e ti dice 'vogliamo un tuo giocatore', stai ad ascoltare, devi farlo, sono affari. Questo non vuol dire che decidi di venderlo. La nostra volontà è costruire una grande squadra, non stiamo dicendo 'vogliamo fare una tonnellata di soldi'. Il nostro obiettivo in società è fare una grande squadra attraverso la stabilità".