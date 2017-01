30 gennaio 2017 10:57 Roma, ore calde sul mercato: Manolas scalpita Con la giusta offerta, il greco potrebbe partire nelle prossime ore. Paredes vuol restare, ma i giallorossi lʼhan messo sul mercato per puntare poi Baselli o Badelj

Si infiammano le ultime ore del mercato in casa Roma. Dopo il ko con la Samp, nella pancia di Marassi c'è stato un lungo confronto tra Massara e Manolas, col greco molto contrariato. Il centrale giallorosso non ha gradito la panchina e se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile potrebbe anche partire in extremis. Nel frattempo resta sempre in bilico il futuro di Paredes. Il giocatore vuol restare, ma il club sta cercando di cederlo per puntare Baselli o Badelj.

La sconfitta di Genova ha lasciato l'amaro in bocca alla banda di Spalletti, che ha interrotto a quattro la strisica di vittorie consecutive. E negli ultimi due giorni di mercato non si escludono clamorosi colpi di scena. Soprattutto sul fronte Manolas, il cui "mal di pancia" potrebbe anche trovare una soluzione last minute. Il greco è nel mirino di molte big d'Europa da tempo e con l'offerta giusta potrebbe dire addio ai giallorossi già a gennaio. Un'ipotesi difficile da realizzare, visti i tempi stretti, ma comunque non impossibile visto l'atteggiamento mostrato dal centrale giallorosso nel faccia a faccia con Massara dopo il ko con la Samp.



L'impressione è che la Roma non abbia intenzione di cedere subito Manolas, soprattutto perché sta cercando di piazzare Paredes. Ma anche qui la situazione non è semplice. L'argentino ha dichiarato apertamente di voler rimanere, ma il club avrebbe altri piani. Massara è volato a Milano per venderlo, con l'idea di rinforzare la rosa con l'acquisto di uno tra Baselli e Badelj. Per Paredes nelle ultime ore si sarebbero fatti avanti alcune big della Premier. Oltre al Leicester, che aveva già provato a prendere l'argentino in estate, in corsa ci sarebbero anche Tottenham e Westa Ham. Sullo sfondo resta sempre aperta anche l'ipotesi Juve, pista che il procuratore del regista Pablo Sabbag starebbe comunque battendo per verificare i margini di trattativa.

I NUMERI DI SAMP-ROMA • Si interrompe a quattro la serie di vittorie consecutive per la Roma in Serie A. • I giallorossi hanno incassato gol dopo 344 minuti di imbattibilità in campionato. • La Roma non incassava tre gol in un match di campionato dal 25 settembre, contro il Torino. • La Sampdoria torna al successo in campionato dopo sei turni in cui aveva messo assieme due pareggi e quattro sconfitte. • 10 tiri nello specchio per la Roma: record per i giallorossi in un match di questo campionato. • Tuttavia i giallorossi hanno concesso sette tiri nello specchio alla Samp, in questo campionato hanno fatto peggio solo nella gara esterna con il Torino (8). • 40% di possesso palla per la Sampdoria, solo nel derby col Genoa (37.1%) i blucerchiati hanno fatto peggio in casa in questo campionato. • Primo gol in Serie A con la maglia della Roma per Bruno Peres. • 15° gol in questo campionato per Edin Dzeko, appena il quinto fuori casa. • Dennis Praet ha segnato il suo primo gol in Serie A, alla 18ª presenza. • Patrik Schick ha segnato 1'23'' dopo il suo ingresso in campo: gol più rapido per un sostituto in questa Serie A. • Primo gol su punizione diretta per Luis Muriel in Serie A, il 39° in totale.