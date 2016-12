Roma: offerto Flamini a Spalletti

Alla Roma per completare il mercato serve un centrocampista. Luciano Spalletti avrebbe voluto Borja Valero dalla Fiorentina , ma la mancata qualificazione alla Champions League ha fatto sfumare la trattativa fin da subito. Così tra le varie proposte arrivate a Trigoria , c'è quella di Flamini , ex Milan , e senza contratto dal 30 giugno. Il francese potrebbe essere preso in considerazione in queste ultime ore di mercato.

Flamini ha chiuso la stagione con l'Arsenal: era tornato in Premier League dopo gli anni trascorsi al Milan. Il suo desiderio sarebbe quello di giocare ancora in Italia e il suo nome, insieme a quello di Hart, era stato accostato al Torino. Adesso è spuntata l'ipotesi Roma e Spalletti, in mancanza di alternative, ci sta pensando. In uscita c'è Iturbe: l'argentino può andare in prestito al Lione, che pagherebbe per intero l'ingaggio del giocatore.