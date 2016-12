Roma, occhi su Nani. Ma lo United chiede troppo

La Roma ci pensa, ma il prezzo del cartellino potrebbe essere un ostacolo difficile da superare.

Nani è reduce da una stagione positiva in prestito allo Sporting Lisbona (32 presenze complessive e 11 reti), ma a 28 anni sembra ormai lontano dai livelli a cui aveva abituato in giovane età.

La Roma, che nelle prossime ore dovrebbe trovare l'accordo per Gervinho con l'Al Jazera sulla base di 14 milioni di euro, cerca un sostituto. Ma per prendere Nani dovrebbe reinvestire più o meno la stessa cifra, mentre Sabatini vorrebbe tenere da parte qualche milione da destinare al riscatto di Radja Nainggolan.