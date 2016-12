Roma, occhi su Jackson Martinez: Destro potrebbe partire

11:37 - La Roma vuole il talento colombiano del Porto, Jackson Martinez. La notizia rimbalza direttamente dal Portogallo dove si parla di un'offerta imminente da parte di Sabatini per regalare l'attaccante a Garcia già da gennaio. Un'operazione difficile per la concorrenza delle squadre di Premier, ma anche dispendiosa con i giallorossi che dovranno convincere i Dragoes ad abbassare la richiesta di 35 milioni previsti dalla clausola rescissoria.

Secondo A Bola però è proprio la Roma la squadra più pressante su Martinez che ha il contratto in scadenza con i lusitani nel 2017. Tottenham, Liverpool e Arsenal nelle scorse settimane hanno chiesto informazioni al Porto per capire la disponibilità a una trattativa, ma al momento non hanno trovato una via convincente per chiudere l'operazione.

Questo interesse da parte di Sabatini e Garcia però getta ombre sul futuro alla Roma di Mattia Destro. L'avventura dell'ascolano all'Olimpico è un continuo di alti e bassi e in molti parlano di divorzio, ma puntando l'obiettivo sul prossimo giugno. Destro piace al Milan, ma anche all'Arsenal che potrebbe portarlo all'Emirates anche subito dopo aver piazzato Yaya Sanogo in prestito al Lorient.