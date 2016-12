Roma, no al Chelsea: Nainggolan incedibile

La Roma non cede su Nainggolan ed è pronta a stringere per un terzino destro da mettere a disposizione di Spalletti. Il Chelsea è tornato alla carica con 40 milioni di euro per il centrocampista, a cui è stato offerto un ingaggio da 5 milioni all'anno, ma i giallorossi hanno risposto picche e adegueranno l'attuale contratto del belga. Per la fascia destra di difesa, intanto, sono nel mirino Manquillo , Pavard e Janmaat .

Ieri l'agente di Nainggolan era a Trigoria, dove ha incontrato Sabatini e Baldissoni. Il centrocampista arriverà a guadagnare 4 milioni di euro netti a stagione fino al 2020, meno soltanto di De Rossi e Dzeko mentre la società, nel frattempo, è al lavoro per acquistare un terzino destro che possa essere una valida alternativa a Florenzi.



Il primo nome, come riferito da Il Tempo, è quello di Manquillo dell'Atletico Madrid, dove difficilmente troverà spazio. Si lavora per un prestito con diritto di riscatto, ma attenzione anche a Janmaat del Newcastle. L'olandese verrebbe volentieri in Italia, anche se bisogna fare i conti con il club inglese. Per quanto riguarda Pavard, invece, si tratta di un giocatore giovanissimo (classe 1996) in grado di agire su entrambe le fasce. Il francese è di proprietà del Lille, che per liberarlo chiede almeno 10 milioni di euro.