Roma, Nasri missione (im)possibile? Sabatini bussa al Manchester City

14:51 - Il ds della Roma Walter Sabatini è alla caccia del top player che permetta alla squadra di Garcia di colmare definitivamente il gap con la Juve. Il Daily Mail rivela l'interessamento dei giallorossi per il fantasista del Manchester City, Samir Nasri, giocatore di assoluto talento capace di fare innamorare i tifosi dei Citizens in queste sue quattro stagioni all'Ethiad Stadium. Per ora sembra un sogno, ma nel mercato mai dire mai...

La trattativa che porta al trequartista non sarà certo facile, perché sembra difficile che al City decidano di lasciar partire uno dei pezzi più pregiati della rosa. Il francese tuttavia sembra meno incedibile rispetto alle stagioni precedenti, dato che il suo rendimento è stato quest'anno troppo spesso altalenante, complici vari problemi fisici che lo hanno spesso confinato in infermeria. Con l'offerta giusta Mastour potrebbe anche decidere di cedere il ragazzo cresciuto nelle giovanili dell'OM, per poi magari reinvestire i soldi in qualche altro colpo importante, rivoluzionando l'impianto della squadra. Se Nasri fosse davvero messo sul mercato ci sarebbe comunque la fila alla porta del City. Tra le italiane anche la Juve resta vigile, Marotta e Sabatini avranno forse l'opportunità di sfidarsi in chiave mercato ancora una volta, a Roma si augurano ovviamente di vincere almeno questa sfida contro i bianconeri.