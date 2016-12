Roma: Nainggolan vicino al rinnovo

Luciano Spalletti può tirare un sospiro di sollievo. Radja Nainggolan è vicino al rinnovo: è andato bene l'incontro a Trigoria tra il centrocampista belga e la Roma . Il giocatore ha trovato l'accordo sulla base di 4 milioni di euro a stagione. Il Chelsea è ormai lontano. Ma a Trigoria non ci sarà più Digne : i giallorossi non lo riscateranno dal Psg e allora adesso ci pensa il Barcellona di Luis Enrique.

Archiviata l'eliminazione del suo Belgio, Nainggolan non ha perso tempo e incontrato Walter Sabatini per mettere nero su bianco l'offerta e confermare la sua permanenza a Trigoria. I tifosi, che hanno già perso Pjanic, possono tirare un sospiro di sollievo. Ma in rosa rischia di non esserci più Digne: il terzino francese è rientrato al Psg, ma non ha nessuna intenzione di rimanere nella capitale francese.