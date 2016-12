Roma-Nainggolan: vertice col Cagliari per il riscatto

20:36 - Ci siamo. La Roma, nella persona di Walter Sabatini ha deciso di sferrare l'attacco decisivo per riscattare dal Cagliari i cartellini di Radja Nainggolan e Davide Astori. Il ds giallorosso e la dirigenza sarda si sono incontrati per discutere i dettagli dell'operazione, per evitare l'inserimento della Juventus, interessata al centrocampista belga. Le parti sono ancora distanti: per il riscatto ballano circa 4 milioni tra domanda e offerta.

Il Cagliari chiede 15 mln per la seconda metà del cartellino, la Roma però non intende andare oltre gli 11. Per questo le parti si sono aggiornate. Sul tavolo dell'incontro, però, sono stati diversi i faldoni da trattare. Sabatini e Marroccu hanno affrontato anche le situazioni di Astori e Ibarbo. Per il primo i sardi chiedono ancora 5 mln, per il secondo la cifra lievita a 12,5. La priorità in ogni caso è per il centrocampista belga per evitare il pressing di società interessate come Juventus e Liverpool e i due club di Manchester. Sfiorato invece il tasto relativo a M'Poku.