Roma, Nainggolan smentisce le voci di mercato: "Mi stavo allenando"

23:34 - No, non era Manchester Radja Nainggolan. Era a Roma, come scrive lui stesso su Twitter: "Fare allenamento e essere da un altra parte e dura", smentendo così, in modo categorico, le voci che lo volevano in Inghilterra per "affari" di mercato. Sul giallorosso, infatti, pare ci fosse lo United pronto a offrire 37 milioni. Ma oggi i tabloid insistono, cambiando questa volta club: il Liverpool, anche qui tanti soldi in ballo, quasi 40.

Non è certo la stagione che in casa giallorossa sognavano per il belga che ha fatto e continua a fare fatica. Complice certamente l'andamento a dir poco altalenante della squadra di Rudi Garcia, ecco che gli effetti si sono riverberati anche sui singoli. Che, a quanto tuttavia appare, sono sempre molto appetiti all'estero.

Non fa eccezione il centrocampista ex Cagliari che spesso e volentieri è finito sugli organi di informazione d'Oltremanica. Per lui, comunque, ci sono le offerte abbastanza concrete, e che sicuramente Sabatini valuterà, di Liverpool in prima battuta e di United in seconda. Sempre vigile anche l'Arsenal. Voci insistenti lo vorrebbero in Bundesliga (prima della chiusura del mercato invernale si era parlato del Borussia Dortmund).

Nainggolan non è l'unico romanista pronto a partire: anche su Pjanic ci sono vari club inglesi. Ma chissà che il loro destino non li porti a indossare la stessa maglia.