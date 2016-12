Roma-Nainggolan, si tratta il rinnovo dopo Euro 2016

Ceduto Pjanic alla Juventus , la Roma non può di certo privarsi anche di Nainggolan . Il centrocampista belga, di origini indonesiane, potrebbe cedere ai corteggiamenti del Chelsea , disposto ad arrivare a 40 milioni di euro per acquistarlo. Ma James Pallotta si è convinto a rinnovargli il contratto dopo gli Europei , con tanto di ritocco dell'ingaggio: da 3 a 6 milioni di euro bonus compresi. In mezzo rispunta il nome di Witsel.

Qualche giorno fa a Trigoria c'è stato un incontro tra Alessandro Beltrami, agente di Nainggolan, Walter Sabatini e Mauro Baldissoni. Nel summit i due dirigenti giallorossi hanno aperto al rinnovo, chiedendo però che il giocatore non rilasci più dichiarazioni che possano infastidire i tifosi romanisti, scottati dalla cessione di Pjanic.



E sul mercato si cerca un sostituto proprio del bosniaco. Si stanno monitorando più fronti: da Diawara del Bologna (costa 15 milioni di euro) a Wijnaldum del Newcastle, che piace a mezza Premier League. Ma nelle ultime ore è rispuntato il nome di Witsel dello Zenit. Dal ritiro del Belgio, fresco di sconfitta contro l'Italia al debutto di Euro2016, il giocatore non ha usato giri di parole: "Vorrei provare un'esperienza in un altro campionato. Spero di salire di livello e di giocare in una grande squadra in Europa. Le voci di mercato su Roma, Milan, Chelsea e Tottenham? Il mio futuro può essere in Italia o in Inghilterra, poco importa, basta che sia in un grande club".