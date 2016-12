Roma: Nainggolan incontra Conte al Grand Hotel, poi smentisce

Come sostiene Marco Cherubini, il Chelsea continua il suo pressing su Radja Nainggolan. Ieri sera il centrocampista ha partecipato a un evento con i tifosi giallorossi, per poi incontrare Antonio Conte, attorno alle 23.30 al Grand Hotel di Roma, in via Veneto. Il nuovo tecnico del Chelsea, che sostituirà Guus Hiddink dopo Euro 2016, continua così il pressing su Nainggolan. Il club di Roman Abramovich, su richiesta dell'attuale ct della Nazionale, non molla la presa su Radja ed è pronto a offrire 36 milioni di euro alla Roma e un ingaggio da 6 milioni al giocatore. Ma il giocatore ha smentito, rispondendo al nostro account Twitter: "Quando stavo a Montecarlo, mi hanno avvistato a Londra".