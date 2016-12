Roma, Nainggolan chiama Vermaelen: "Mi ha detto che è disponibile"

Radja Nainggolan giura amore alla Roma . Non solo: dà anche consigli per gli acquisti e propone il proprio compagno di nazionale Vermaelen. È arrivato Fazio, ma Spalletti, dopo gli infortuni di Rüdiger e Mario Rui e la cessione di Castan, ha bisogno di un altro tassello. "Io resto, non ci sono dubbi. Vermaelen? Gli ho chiesto se fosse disponibile a venire e mi ha detto che lui ha preso in considerazione la Roma ".

Nainggolan ha deciso di rimanere in giallorosso anche per la prossima stagione: "Io ho scelto di Restare, di rimanere qui: non cambierà sicuramente niente anche se il playoff di Champions dovesse andare male", ha detto in conferenza tranquillizzando tutto l'ambiente Roma.



Poi tante lodi per Vermaelen, compagno di nazionale. L'avventura del belga al Barcellona non è stata per niente positiva, minata da infortuni: solo 11 presenze nella Liga in due stagioni. Ma la caratura internazionale, l'esperienza e la duttilità del difensore classe 1985 non si discutono. Nainggolan spiega di averlo contattato, per spingerlo a scegliere la Roma: "Ha dimostrato tanto in carriera, se è arrivato a giocare nel Barcellona è perché ha fatto bene nelle stagioni precedenti. Problemi fisici? Sì, ma all'Europeo mi ha impressionato tanto, è in forma". Conferme anche sui contatti: "Gli ho chiesto se fosse disponibile a venire e mi ha detto che lui ha preso in considerazione la Roma, poi le sue scelte le vedrà lui".