Roma, Nacho è sempre più vicino

La Roma insiste con il Real Madrid per Nacho, difensore centrale che andrebbe a rinforzare il reparto arretrato della squadra allenata da Spalletti . Secondo quanto riferito da As, Merengues e giallorossi sono vicini a un accordo per la cessione del giocatore in prestito con diritto di riscatto: agli spagnoli andrebbero 2,5 milioni di euro più bonus per un anno, con riscatto fissato a 11,5 milioni di euro.

Intanto l'agente di Nacho, José Seguì, non si sbilancia sull'esito dell'affare: "I giallorossi e anche altre squadre italiane si sono mosse con forza per Nacho, mostrando grande interesse in questi giorni - spiega a Tuttomercatoweb.com -. L'operazione però non è semplice da portare a termine. Il Real Madrid ha una grande stima di Nacho. Lo ha portato dalle sue giovanili alla prima squadra e lo considera oggi un elemento importante per la retroguardia. Chi lo vuole dovrà quindi riuscire a vincere le resistenze delle Merengues, che ancora non hanno preso una decisione definitiva riguardo al suo futuro".