Roma, Monchi più vicino. Il presidente del Siviglia: "Non posso obbligarlo a restare"

Monchi-Roma , una storia che sembra destinata ad arrivare al lieto fine. Il ds del Siviglia è stato più volte accostato ai giallorossi a partire dalla prossima stagione. Il presidente del club andaluso Carmona, ai microfoni di Cadena Ser, ha spiegato: " Non si può obbligare qualcuno a restare dove non vuole stare ". Un messaggio chiaro, che avvicina Monchi alla Roma, nonostante le smentite degli scorsi mesi dei giallorossi.

Le voci su un possibile approdo di Ramon Rodriguez Verdejo, per tutti Monchi, alla Roma, sono insistente. L'attuale ds Frederic Massara ha raccolto l'eredità di Walter Sabatini, che lo aveva voluto fortemente con se in giallorosso. Ma la possibilità di mettere alla guida del progetto sportivo uno dei migliori direttori sportivi sul mercato è stuzzicante.



Monchi, nelle ultime stagioni, ha compiuto autentici capolavori di mercato. L'ultimo colpo è stato quello di Jovetic che, nell'immediato, ha già avuto un impatto importante. E la squadra di Sampaoli è attualmente al secondo posto in classifica.



L'apertura del presidente Carmona sull'addio di Monchi è un mix di realismo e rassegnazione: "Non possiamo obbligare qualcuno a restare dove non vuole". Un messaggio che non lascia spazio di manovra. Monchi può lasciare il Siviglia grazie ad una clausola da 5 milioni di euro, che da luglio si dimezzerò a 2,5.