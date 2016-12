Roma-Milan, El Shaarawy nel dessert

In via Aldo Rossi non fanno sconti: vogliono cederlo in prestito ma con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Un riscatto che scatterebbe in base a un numero di presenze, che saranno stabilite durante la trattativa. La Roma cerca un vice Iturbe ed è molta vicina a Perotti del Genoa, ma il suo arrivo non esclude quello di El Shaarawy. Al Monaco l'attaccante ha disputato 24 gare ed è a una presenza dal riscatto obbligatorio, ma dal Principato sembrano non arrivare belle notizie ed è per questo che Galliani si è attivato per cederlo alla Roma: l'attaccante non rientra nei piani di Sinisa Mihajlovic. Così, ormai, come Alessio Cerci che ha già detto sì al Genoa. Ma ora tocca all'Atletico Madrid togliere il veto al suo trasferimento in rossoblù.