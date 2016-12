Roma-Manolas, torna il sereno

Torna il sereno tra la Roma e Manolas. Il difensore greco ha l'accordo in mano per il rinnovo del contratto con il club giallorosso. La trattativa va avanti da settimane e c'era anche stato un momento dove sembrava che il divorzio fosse imminente. Questo perché Manolas aveva in mano diverse offerte dalla Premier League, Chelsea su tutti. Ma le rassicurazioni di James Pallotta si sono rivelate vere e ora la firma è più vicina.