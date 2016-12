Roma: Manolas, clausola anti-cessione

Manolas potrebbe restare alla Roma per un'altra stagione. Una conseguenza della clausola presente nel contratto firmato due anni fa con l'Olympiacos svelato da "Football Leaks". Nel documento, firmato da Baldissoni e dal difensore, si legge che in caso di cessione prima dell'1 settembre i giallorossi devono riconoscere il 50% della cifra al club del Pireo. Quindi per la società di Pallotta privarsi del greco nella prossima sessione di mercato non sarebbe proprio conveniente.