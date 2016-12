Roma: Maicon rinnova fino al 2016

16:58 - A Roma dall'estate 2013, l'avventura di Maicon con la società giallorossa continuerà almeno fino al 30 giugno 2016. Il terzino brasiliano, infatti, lunedì ha rinnovato di un altro anno (con opzione per il 2017) il proprio contratto, che era in scadenza nel 2015. "Sono orgoglioso di poter indossare ancora a lungo questa maglia - ha detto il difensore esterno -. E' un grande onore, adesso tocca a me".

IL COMUNICATO DELLA ROMA

"L'AS Roma SpA rende noto di aver sottoscritto con Maicon Douglas Sisenando l’accordo per il prolungamento del contratto economico per le prestazioni sportive ad oggi in vigore, la cui naturale scadenza era prevista per il 30 giugno 2015. Il nuovo accordo ha scadenza fissata al 30 giugno 2016, con opzione per un'ulteriore stagione sportiva".

STROOTMAN SI ALLENA IN GRUPPO

Alla ripresa degli allenamenti a Trigoria c'è stata una bella sorpresa. A preparare con il gruppo la partita contro il Chievo di sabato si è aggiunto anche Kevin Strootman. L'olandese ha infatti svolto parte della seduta con il resto dei compagni per poi proseguire con un lavoro differenziato.

Nice feeling to do some work with the team today #ASRoma pic.twitter.com/cMp5gpFP3X

— Kevin Strootman (@Kevin_strootman) 13 Ottobre 2014