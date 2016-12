Roma, Lukaku nuovo nome per l'attacco

In attesa di chiudere col Monaco per Destro, la Roma continua a sondare il mercato a caccia di un attaccante. Detto dell'interesse per Bacca, su cui però la concorrenza è serrata, nelle ultime ore il nome nuovo è quello di Romelu Lukaku. Ottimi i rapporti tra il suo procuratore Raiola e l'ambiente giallorosso già avviati per Romero. La punta dell'Everton potrebbe essere dunque la sorpresa in casa giallorossa.