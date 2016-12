Roma, Luiz Adriano o Konoplyanka: poi Destro andrà al Milan

17:55 - La Roma aspetta Luiz Adriano e il Milan resta in attesa per Destro. I due affari sono legati e tocca allo Shakhtar sbloccare tutto. Il club di Donetsk deve accettare l'offerta dei giallorossi di due milioni di euro per il prestito, con obbligo di riscatto a giugno fissato a 8 milioni. In Ucraina, intanto, danno per fatto l'accordo tra Roma e Dnipro per Konoplyanka. Solo uno dei due potrà però arrivare, dato che entrambi sono extracomunitari.

Luiz Adriano ha già dato il suo ok al trasferimento nella Capitale e ora manca solo il sì del presidente dello Shakhtar. Assenso che non è potuto arrivare lunedì (la squadra ucraina stava rientrando dal ritiro brasiliano) e che potrebbe arrivare in giornata.



Nel frattempo dall'Ucraina rimbalzano con prepotenza le ultime dichiarazioni di Andriy Stetsenko, direttore generale del Dnipro. Il d.g. parla di "accordo raggiunto" con la Roma per la cessione di Jevhen Konoplyanka, esterno offensivo in scadenza a giugno 2015. Un affare esclude però l'altro, dato che Luiz Adriano e Konoplyanka sono extracomunitari e la Roma ha la possibilità di tesserarne uno soltanto. "Noi abbiamo già l'accordo con gli italiani - le parole di Stetsenko pubblicate sul sito ufficiale del Dnipro -. Adesso l'ultima parola spetta al ragazzo, che ci sta riflettendo. Noi stiamo già cercando il sostituto".