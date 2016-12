Roma: la Champions può regalarti Borja Valero

Luciano Spaletti è stato chiaro: non vuole vendere Paredes. Ma nella sua testa c'è un altro giocatore che considera adatto per il suo gioco: Borja Valero. Così se la Roma riuscirà a strappare la qualificazione per i gironi della Champions League, Walter Sabatini farà un tentativo con la Fiorentina per il centrocampista spagnolo. E' pronta un'offerta di 13-15 milioni di euro, che rischia di far vacillare le certezze della famiglia Della Valle.