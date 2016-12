Roma: Iturbe vicino al Watford

Dopo un anno e mezzo sembra ormai giunta al capolinea l'avventura di Iturbe con la maglia della Roma . L'attaccante argentino - già nel mirino di parecchie società di Serie A come Genoa , Bologna e Verona - è diventato un obiettivo primario del Watford , club di proprietà della famiglia Pozzo , che sta trattando l'acquisto con i giallorossi. L'affare, già in fase avanzata, potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.

Iturbe è ormai diventato una terza scelta per Garcia, che gli preferisce i vari Gervinho, Salah e Iago. Ecco perché una cessione definitiva potrebbe accontentare un po' tutte le parti.



I giallorossi, con la cifra incassata dal Watford, a gennaio tornerebbero sul mercato per rinforzare la rosa nei punti più deboli, come ad esempio la difesa; l'argentino, invece, avrebbe modo di trovare continuità in un campionato importante come la Premier League e all'interno di una squadra che, da neopromossa, sta ottenendo ottimi risultati (il club dei Pozzo è settimo in classifica). Le prossime ore potrebbero essere decisive.