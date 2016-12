Roma, in centinaia a Fiumicino per Dzeko. Salah, ora è ufficiale

Dopo giorni di ritardo, ecco quello giusto. Il giorno che consegnerà definitvamente a Rudi Garcia il bomber per la stagione che sta per aprirsi. Edin Dzeko è atterrato alle 19.30 a Fiumicino, accolto da centinaia di tifosi giallorossi in festa. Domani sono previste le visite mediche di rito, poi i comunicati della società giallorossa. Nel giorno di Dzeko è arrivata intanto l'ufficialità di Salah, che ha postato le prime foto: "Uno dei più grandi club al mondo".