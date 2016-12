Roma, il piano per la rinascita: Conte più Perinetti

Garcia fino a fine stagione, poi Antonio Conte. Con Perinetti al posto di Sabatini. Ecco il piano giallorosso per il rilancio. A meno di altri scivoloni, la volontà del club di Pallotta è questa: chiudere nel migliore dei modi la stagione - e tutto è ancora possibile, la fiducia nelle qualità della squadra non è venuta meno - continuando con l'attuale tecnico e poi ripartire con un cambio radicale in panchina e in società.



Decideranno poi come sempre i risultati e per questo - va sottolineato - la posizione di Garcia resta molto complicata. La fiducia è a tempo, insomma, e l'arco temporale appena delineato - fino a giugno cioè - potrebbe ridursi drasticamente in caso di altri risultati negativi e figuracce: questo, va da sè, avrebbe anche una ricaduta sul progetto di cui parliamo ma tant'è, l'orizzonte sperato oggi come oggi si allunga sino a fine stagione e conduce alla rivoluzione estiva di cui scriviamo.



Come raccontato infatti da Paolo Bargiggia a Premium Sport, Conte avrebbe espresso il suo gradimento dando così la sua disponibilità di massima alla proposte romanista (sulle panchine estere, quelle di Chelsea e Manchester United, gravano talmente tante incognite da rendere quasi impossibile il poter formulare progetti a lunga scadenza) per un tandem che porterebbe nel ruolo oggi occupato da Walter Sabatini (finito a suo volta nel mirino di Bologna e Sampdoria) un uomo di grande esperienza e da sempre a lui legato come Giorgio Perinetti.