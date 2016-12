Roma, i soldi persi non fermano il mercato: per la difesa Vlaar e Johnson

17:57 - Ai margini del ritrovo della Roma a Villa Miami per la cena di Natale, Walter Sabatini, ds della Roma, ha rassicurato i tifosi. "I soldi persi per la mancata qualificazione agli ottavi, non condizioneranno il mercato. Ci inventeremo qualche cosa", ha detto. Sabatini ha anche blindando il centrocampista olandese Kevin Strootman, da poco tornato da un lungo infortunio: "Kevin è un giocatore simbolo e deve rimanere qui con noi".

La necessità di un intervento nel mercato di riparazione, è stata sottolineata dall'allenatore Rudi Garcia con una netta presa di posizione subito dopo la sconfitta con il Manchester City: "Servono giocatori più forti per raggiungere squadre di questo livello". Sabatini, dal canto suo, è già al lavoro. Per rinforzare la linea difensiva, il ds della Roma ha già identificato tre nomi che corrispondo al profilo cercato, tre uomini di esperienza che hanno già affrontato competizioni europee: Ron Vlaar dell'Aston Villa, Vlad Chiriches del Tottenham e Glen Johnson del Liverpool. L'olandese dei Villains è in scadenza a giugno, così come l'esterno Reds. Per Chiriches, finito ai margini del progetto di Pochettino, servono 8 milioni. Sul taccuino di Sabatini anche altri nomi, come quello di Ryan Shawcross, centrale dello Stoke City, e quello di Balanta del River.



Il diesse giallorosso ha spiegato che l'eliminazione non influirà sul mercato di riparazione: "Ci inventeremo qualcosa, rastrelleremo i soldi che ci serviranno per eventuali acquisti. Non è da escludere un ritorno sul mercato per un centrale di difesa ma sono molto fiducioso nel recupero di Castan".

Nel finale, qualche parola anche su Kevin Strootman: "Kevin è un giocatore simbolo della Roma e deve rimanere qui, è testimone di una politica e della crescita della forza della squadra. Non possiamo rinunciare a quella faccia e a quelle prestazioni". Parole confermate anche da quelle del dg Baldissoni: "Non cediamo Strootman, vogliamo costruirgli una squadra intorno".