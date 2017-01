Roma, Grenier è già sbarcato a Ciampino

Doveva essere una giornata decisiva per la Roma e così è stato. I nomi caldi erano quelli di Defrel del Sassuolo e di Donsah del Bologna, ma con una mossa a sorpresa la società giallorossa ha chiuso per il prestito di Clement Grenier, centrocampista con oltre cento presenze nel Lione. Il diritto di riscatto sarebbe stato fissato a 3 milioni e mezzo di euro. E' lui, già trattato in estate, il primo rinforzo che arriva a Trigoria in questa sessione di mercato.