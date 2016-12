Roma, Gervinho va in Cina: sì all'Hebei

Gervinho va, El Shaarawy arriva. L'ivoriano non si è allenato a Trigoria e ha già salutato gli ormai ex compagni. Conclusa la trattativa per la sua cessione in Cina: non allo Jiangsu, bensì all'Hebei Fortune, squadra neopromossa nella Serie A cinese e pronta a sborsare la bellezza di 18 milioni di euro. La partenza di Gervinho coincide anche con l'arrivo di El Shaarawy, Trattativa che non esclude quella per Perotti, caldeggiato da Spalletti.