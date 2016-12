Roma, Gerson morde il freno: "Felice e ansioso"

Dopo Salah e Dzeko, un altro tassello dello scacchiere di Garcia è in arrivo nella capitale. Gerson Santos da Silva ha detto sì al progetto giallorosso e non vede l'ora di iniziare l'avventura. "Sono felice", ha detto il centrocampista 18enne. "Sono ansioso per il 14 agosto, il giorno della mia presentazione all'Olimpico - ha aggiunto il brasiliano acquistato dal Fluminense battendo la concorrenza del Barcellona -. Forza Roma!".