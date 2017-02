Luciano Spalletti dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno, ma se così non dovesse essere è già pronto il nome del sostituto. É Giampiero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta piace alla Roma per la capacità di lavorare con i giovani. Gasperini potrebbe portare con sè Franck Kessie, vicinissimo alla società giallorossa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.