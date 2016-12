Roma: Garcia incontra Bertolacci, stretta per Nainggolan. Firma per Falque

Bertolacci e Nainggolan . Ore calde in casa Roma . Dopo la risoluzione della comproprietà col Genoa , il centrocampista incontrerà Rudi Garcia per capire quale potrebbe essere il suo impiego in giallorosso la prossima stagione e per valutare se restare a Trigoria o cercare altre soluzioni. Stretta finale invece per Radja . Il suo agente è a Milano per chiudere la trattativa col Cagliari e trapela ottimismo sulla trattativa.

Nelle ultime ore, dunque, la Roma lavora su due fronti. Da una parte c'è da risolvere la questione Bertolacci. Il giocatore vuol capire quali sono le sue chance di giocare per valutare prestiti alternativi. Per questo è stato fissato un vertice chiarificatore col tecnico giallorosso, dopo il quale si sapranno le rispettive intenzioni. Intanto è arrivata la firma di Iago Falque, che dopo le visite mediche ha sottoscritto un quinquennale.



Discorso diverso invece per quanto riguarda il tormentone Nainggolan. L'affare col Cagliari ormai sembra giunto a una svolta. A Milano ci sono infatti non solo Sabatini e Baldissoni, ma anche Alessandro Beltrame, l'agente di Radja. Un segnale positivo per i giallorossi in vista della risoluzione definitiva della comproprietà. L'obiettivo è quello di evitare le buste e sul piatto c'è anche la situazione di Ibarbo, che potrebbe restare a Roma un altro anno per sbloccare la trattativa per il belga.