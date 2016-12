Roma: Garcia ha il destino segnato, Spalletti a un passo

L'avventura di Rudi Garcia sulla panchina della Roma è ormai agli sgoccioli, l'esonero è questione di ore. Il presidente Pallotta è infuriato e il dg Baldissoni è volato a Miami per parlare del futuro allenatore. Spalletti è il più vicino a sostituire il francese , sembra ci sia già stato un incontro con Sabatini per accordarsi su contratto e mercato. Conte rimane il sogno, in caso di traghettatore opzioni Leonardo o De Rossi padre .

Il dg Baldissoni è volato a Miami dove verrà deciso il nome dell'allenatore. Il primo nodo da sciogliere è se affidarsi a un traghettatore oppure puntare a un tecnico che cominci a ricostruire la squadra e sposi un progetto pluriennale. Nel primo caso le ipotesi sono due: Leonardo (ex Inter e Milan) e De Rossi padre, che in passato ha rifiutato ma che questa volta potrebbe accettare.

L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le perplessità di Garcia sulla condizione fisica dei calciatori, un chiaro attacco al presidente che aveva scelto di persona i nuovi preparatori. Nemmeno un contratto da 6 milioni lordi a stagione fino al 2018 salverà Garcia, che potrebbe non dirigere l'allenamento del martedì a Trigoria , alla ripresa del lavoro dopo il pareggio con il Milan, e attendere solo l'annuncio dell'esonero (che non dovrebbe arrivare prima della chiusura della Borsa).

SABATINI: "LA SCELTA DELL'ALLENATORE LA INDIRIZZO IO" "La scelta dell'allenatore la indirizzo io". Nel momento in cui la panchina di Rudi Garcia scricchiola pericolosamente, interviene il ds Walter Sabatini. E lo fa rispondendo alla mail di un tifoso, con una precisazione personale: "Eventuali mie dimissioni? Semmai sarebbero per decoro...".

GARCIA A ZURIGO PER IL PALLONE D'OROMentre a Miami si decide il suo destino, Rudi Garcia ha presenziato a Zurigo alla cerimonia di consegna del Pallone d'oro. L'allenatore francese è volato in Svizzera assieme all'ad giallorosso Italo Zanzi. Presente sul volo anche Alessandro Florenzi, inserito fra i tre finalisti Fifa per la rete più bella dell'anno grazie al gol segnato da metà campo al Barcellona in Champions League.