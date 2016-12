Roma, Garcia chiama Rabiot: "I giocatori talentuosi ci interessano"

17:27 - Adrien Rabiot e la Roma sono sulla stessa lunghezza d'onda. Dopo la trattativa saltata in estate, il centrocampista 19enne del Psg non si arrende e chiede al suo club di lasciarlo andare: "La Roma è una big e resta la prima scelta. In estate era fatta poi si è arenato tutto. Adesso aspetto gennaio". Manca l'accordo economico, ma anche Garcia spinge per una soluzione positiva: "Rabiot ci piace, penso che da gennaio possa scegliere dove andare".

Non lo dice apertamente, ma il tecnico giallorosso si è invaghito del francese. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo e questo lo stuzzica: "I giocatori di qualità ci interessano. Alcuni sono accessibili e altri meno. Fino a gennaio è tenuto a restare al Psg, ma poi...". Garcia ha avuto contatti con Rabiot nelle ultime settimane, anche se è tenuto a smentire. Il gioiellino, nel corso di un'intervista a Canal +, non lascia spazio ad altre interpretazioni: "Se in estate è saltato tutto, non è certo colpa mia. Paura della concorrenza? Non è vero. La Roma è un grande club, con grandi giocatori. Il progetto è affascinante, aspetto gennaio". Il Psg lo ha inserito nella squadra riserve ("Ma non la vivo come una punizione" chiarisce il ragazzo) e negli ultimi giorni ha tentato di offrigli un rinnovo per poi cederlo in prestito all'Ajax. Il tentativo è stato rispedito al mittente. La Roma finora ha offerto 5-6 milioni, il Psg chiede qualcosina in più e ricchi bonus.