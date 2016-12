Roma: frenata per Nacho, idea Diego Lopez

Nacho e Diego Lopez protagonisti assoluti del mercato della Roma negli ultimi giorni. Per il difensore del Real, che sembrava vicinissimo all'approdo in giallorosso in prestito con diritto di riscatto, è intervenuto Zinedine Zidane , la cui volontà potrebbe far saltare tutto; lo spagnolo del Milan è invece la nuova idea per la porta viste le difficoltà nell'affare con l'Arsenal per il rinnovo del prestito di Szczesny .

C'è quindi il volere di Zidane dietro la porta chiusa in faccia alla Roma per Nacho Fernández, difensore spagnolo classe '90 che piace molto a Luciano Spalletti. I due club avevano infatti già trovato l'accordo per il prestito con diritto di riscatto e anche di controriscatto, ma l'intervento del tecnico dei Blancos ha bloccato la trattativa e se Zidane non cambierà idea difficilmete Nacho lascerà il Bernabeu.

Per quanto riguarda il capitolo portiere invece la Roma, che nei giorni scorsi ha rinnovato il contratto di Lobont e abbracciato il nuovo acquisto Alisson, sta incontrando difficoltà a trattare con l'Arsenal per il rinnovo del prestito di Wojciech Szczesny, che potrebbe così tornare a Londra. I giallorossi vogliono tutelarsi e nelle ultime ore è nata l'idea Diego Lopez, che sembrava diretto al Chelsea di Conte ma è ancora in rossonero. Un ostacolo potrebbe essere però lo stipendio dello spagnolo, troppo alto per la casse dei capitolini.