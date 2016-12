Roma, Ezequiel Ponce è più vicino

12:44 - A meno di un mese dall'inizio del mercato invernale, la Roma è già pronta a mettere a segno un importante colpo per il futuro. Come riportato dal Corriere dello Sport, il d.s. Walter Sabatini - da sempre particolarmente attento ai giovani talenti sudamericani - ha messo le mani su Ezequiel Ponce, 17enne attaccante argentino di proprietà del Newell's Old Boys. L'affare, che sarebbe già in fase avanzata, potrebbe chiudersi a sette milioni di euro.

Nato nel 1997, Ezequiel Ponce in patria è considerato uno dei migliori talenti emergenti del panorama argentino. La Roma, per ora, è in vantaggio nella corsa all'attaccante, ma il club giallorosso dovrà guardarsi dall'interesse di Atletico Madrid e Tottenham.