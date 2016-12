Roma, ecco Zukanovic: allenamento a Trigoria

Ervin Zukanovic è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma . L'ex difensore blucerchiato ha superato le visite mediche a Villa Stuart e dopo aver ottenuto il nullaosta della Sampdoria si è allenato a Trigoria con i nuovi compagni. Il difensore bosniaco arriva in giallorosso in prestito oneroso ( 1,2 milioni di euro ), con opzione di riscatto fissato a 2,8 milioni di euro a decorrere dalla stagione sportiva 2016-17.

"Tutti sognano di giocare in un grande club come la Roma e io ci sono riuscito - ha dichiarato Zukanovic dopo il primo allenamento in giallorosso -. Per me è un grande traguardo: sono molto felice".