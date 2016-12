Roma, ecco il rinforzo a centrocampo: Vainqueur

La Roma puntella il centrocampo in attesa di capire il da farsi per Kevin Strootman, alle prese con l'ennesimo infortunio e a rischio operazione. I giallorossi hanno messo le mani su William Vainqueur, mediano di 26 anni in arrivo dalla Dinamo Mosca. Il francese è atteso a Fiumicino per le 13. Dotato di buona tecnica e tiro potente, Vainqueur arriva in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo dopo un certo numero di presenze.