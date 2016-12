Roma, ecco Fazio: "Che emozione essere qui"

Operazione lampo di Sabatini che regala un difensore centrale a Spalletti . La Roma ha preso dal Tottenham l'argentino con passaporto italiano Federico Fazio , 29 anni, ex Siviglia. Il difensore arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un esborso totale di 4 milioni di euro . Il centrale è già sbarcato a Roma, e ha rilasciato le prime dichiarazioni: "È una grande emozione essere qui, sono felice di giocare con Totti e con tutti i giocatori della Roma".

LE ALTRE MOSSE GIALLOROSSE



La Roma cerca però un terzino sinistro dopo il ko di Mario Rui. Il sogno giallorosso per la fascia è Matteo Darmian del Manchester United, anche se probabilmente alla fine si virerà verso un'operazione low cost come Lazaar del Palermo, in scadenza nel 2017. Altro obiettivo più complicato è Danilo D'Ambrosio dell'Inter, che però costa 8 milioni di euro. Gli altri nomi in ballo per la difesa della Roma sono Kolasinac dello Schalke e Vermaelen del Barcellona. Quest'ultimo, però, ha un costo proibitivo.



Infine, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, Szczesny dovrebbe essere presto a disposizione di Spalletti. La Roma ha raggiunto un accordo con l'Arsenal per il prestito con diritto di riscatto.