Roma, è caccia a un difensore: Caceres o Juan Jesus

Con 23 gol subiti, la Roma è la peggiore difesa - assieme al Milan - delle prime sette squadre in classifica, serve quindi dare maggiore tranquillità a Szczesny. Il profilo chiesto da Spalletti è chiaro, un difensore pronto, che già conosce la realtà italiana e che abbia provato la difesa a 3.

Caceres o Juan Jesus, si diceva. Lo juventino è la prima scelta anche perché in scadenza a giugno e quindi si potrebbe strappare un prezzo migliore - offerti 3 milioni - ma Allegri non vuole cambiare niente in difesa (e la società è intenzionata ad accontentarlo). La Roma spera che con l'arrivo del procuratore di Caceres in Italia, la trattativa si sblocchi. Il brasiliano dell'Inter, invece, è tra i cedibili (valutato 8-10 milioni) per la società nerazzurra ma, senza Vidic e con Ranocchia in bilico, Mancini non si priverebbe di un terzo centrale.

Intanto la società si muove anche sul fronte cessioni. Castan ha offerte dal Brasile ma preferirebbe rimanere a Trigoria. Detto che c'è un rallentamento nella trattativa Gervinho-Jiangsu (la vicenda Luiz Adriano ha spaventato giocatore e club, che chiedono maggiori garanzie), si segnala l'interesse del Marsiglia per Seydou Doumbia, anche lui in esubero.