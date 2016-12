Roma, è arrivato Gerson ma il futuro è un rebus

Il primo acquisto ufficiale della Roma per la sessione di gennaio è in Italia: Gerson è sbarcato nella Capitale di prima mattina (atterrato alle 6:30) ma il suo futuro è ancora un rebus. Il centrocampista ex Fluminense, pagato 17 milioni, non può essere tesserato prima di giugno perché i giallorossi non hanno slot liberi per un extracomunitario quindi rimarrà 6 mesi a Trigoria ad allenarsi o sarà ceduto in prestito.