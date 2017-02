ROMA: "STIAMO TRATTANDO CON MANOLAS E STROOTMAN"

La Roma vuole blindare Spalletti, De Rossi, Manolas e Strootman: a dirlo è Frederic Massara. A Premium Sport il ds giallorosso ha fatto il punto della situazione: "I rinnovi di Spalletti e De Rossi? Sono rinnovi auspicabili ma rispettiamo molto la volontà del mister di rimanere concentrati sul presente e di pensare di conquistarsi sul campo la fiducia che la società ha in lui e in tutta la squadra. Spalletti ha auspicato i rinnovi degli altri big come Manolas e Strootman? E’ anche la nostra volontà. Stanno continuando i dialoghi positivi con i giocatori e con i loro agenti: vogliamo rimanere ad alti livelli per molti anni".