Roma, doppio colpo: presi Bertolacci e Iago Falque

Bertolacci e Iago Falque sono virtualmente due giocatori della Roma . Dopo giorni di trattative, i giallorossi hanno trovato l'accordo con il Genoa per il doppio affare chiuso a quota 16 milioni e mezzo (6,5 per il primo, 10 per il secondo). Per l'azzurro si tratta del riscatto della comproprietà. Lo spagnolo arriva invece a titolo definitivo. Iago ha già svolto le visite mediche, Bertolacci le svolgerà nelle prossime ore. Per entrambi firma lunedì.

Dopo gli affari in uscita, Gervinho su tutti, si muove insomma anche la Roma, che risolve uno dei nodi della sua estate - la comproprietà di Bertolacci - e garantisce due rinforzi a Rudi Garcia. L'affare è fatto e tutto sommato era prevedibile che andasse così nonostante l'interessamento del Milan per l'azzurro. Ora non resta che mettere nero su bianco, dopo una serata che servirà per il consueto scambio di documenti e, soprattutto, per quanto riguarda Bertolacci, dopo le visite mediche di rito, anticamera della firma.



La Roma, ora, potrà concentrarsi sul centravanti, vero grande obiettivo del suo mercato: nel mirino resta sempre Bacca, ora inseguito anche da Adriano Galliani, per il quale nei giorni scorsi si era ipotizzato un accordo di massima con i giallorossi. L'inserimento del Milan, è ovvio, complicherà l'affare che, in ogni caso, resta possibile. Intanto si starebbe risolvendo anche il caso Nainggolan, con un accordo che potrebbe essere trovato a quota 14 milioni.