Roma: dopo Perotti, può arrivare El Shaarawy

La Roma si è messa subito al lavoro, dopo la cessione di Iturbe al Bournemouth, in Premier League. Così ora il tecnico francese potrà avere due esterni in più per cercare di risalire la classifica, dopo un brutto avvio di stagione, e andare avanti in Champions League, anche se l'urna di Nyon non è stata benevola: agli ottavi ci sarà il Real Madrid.



Sarà una nuova esperienza per El Shaarawy, bocciato dal Monaco dopo 24 presenze (il riscatto sarebbe scattato a 25). La certezza è che il Milan non vuole tenerselo, non rientrando nel progetto di Sinisa Mihajlovic. E il Faraone non vuole perdere la maglia della Nazionale nell'anno degli Europei in Francia.



Ma l'attaccante non sarà l'unico rinforzo per Garcia. La Roma sta cercando un'alternativa a Digne, che è stata individuata in Kolasinac dello Schalke. Poi, si spera in due rinforzi fatti in casa: Strootman, che potrà tornare in campo tra un mese, e Dzeko. Il gigante bosniaco deve iniziare a segnare, ma è Garcia che deve metterlo in condizione di farlo. Altrimenti, si prospetta un'altra stagione senza titoli. Una cosa alla quale James Pallotta non vuole nemmeno pensare.