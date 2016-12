Roma, domani arriva Digne. Gervinho e Ibarbo in uscita

Nonostante sia partito titolare contro il Verona, Gervinho sta per dire addio alla Roma. Walter Sabatini, il direttore sportivo giallorosso, sta preparando un blitz a Londra per la cessione dell'ivoriano, che ormai non è più un giocatore decisivo. Lo spogliatoio lo sa ed è rimasto stupito dalla scelta di Rudi Garcia di puntare ancora su di lui. La squadra non è contro il tecnico francese, ma c'è da dire che i rapporti non sono più come prima.



Sull'ivoriano si è ipotizzato un ritorno all'Arsenal (altrimenti andrà via in prestito Iturbe, ambito da Fiorentina, Genoa, Sampdoria e Bologna), ma al di là come andrà questa trattativa, Rudi Garcia deve riprendere in mano la squadra per non bruciare una stagione fondamentale. Magari rispolverando Totti a gara in corso (contro il Verona in panchina tutta la gara).