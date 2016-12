Roma, Digne più vicino: Blanc conferma

Rudi Garcia vuole rinforzi per la difesa. E sta per essere accontentato. Sono in via di definizione gli arrivi di Lucas Digne dal Psg e di Antonio Rüdiger dallo Stoccarda. Laurent Blanc ha confermato che il terzino lascerà presto Parigi: "Non l'ho convocato. Ci sono tante possibilità che presto firmi per un club italiano. Dobbiamo aspettare un po' però per farlo partire, per trovare un altro nel ruolo. Appena arriverà il sostituto, andrà in Italia".