Roma-Diawara, si chiude in 48 ore: per la difesa spunta Hernandez

Ieri dopo l'amichevole disputata in Usa contro i Boston Bolts, Luciano Spalletti ha elogiato a lungo il centrocampista argentino che nella passata stagione ha giocato ad Empoli, sottolineando come per il suo gioco sia necessario un regista di qualità e veloce di pensiero, ma potrebbe anche essere stata una "strategia" per mandare un messaggio all’eventuale compratore. Su Paredes, 22 anni, è in agguato da tempo la Juventus, che lo preleverebbe quest'estate a 17/18 milioni per poi girarlo in prestito all'Empoli, dove sarebbero felicissimi di riabbracciare l'argentino. Visto anche l'affare Pjanic, Sabatini preferirebbe non cedere alle offerte dei bianconeri, ma gli altri club interessati (Schalke, Zenit, Shakhtar e un timido sondaggio fatto anche dal Milan) non hanno mai offerto più di 15 milioni.

Sempre a centrocampo restano vive le piste che portano a Youri Tielemans dell'Anderlecht, che ha lasciato una porta aperta per i giallorossi dichiarando "Il mercato è lungo, se arriverà un'offerta la valuterò" e a Hakim Ziyech, trequartista 23enne marocchino-olandese per il quale il Twente ha già respinto il primo assalto ma che Sabatini non vuole mollare. Per quanto riguarda il capitolo difesa invece, respinte le offerte del Chelsea per Manolas, la Roma punta forte su Lucas Hernandez, giovanissimo difensore francese classe '96 dell'Atletico Madrid, che però il club di Simeone valuta circa 20 milioni di euro.