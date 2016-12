Roma, Diawara e Witsel nel mirino

Se Nainggolan e Antonio Conte si siano incontrati o meno al Grand Hotel di Roma, in via Veneto, poco importa. Il centrocampista rimane comunque molto vicino al Chelsea : i giallorossi per ora hanno rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro, ma attendono un rilancio. Per questo, la Roma sta lavorando per sostituirlo e sono due gli obiettivi di mercato. Si tratta di Witsel dello Zenit, già corteggiato dal Milan, e Diawara , classe '97 del Bologna.

Il belga del club di San Pietroburgo vuole lasciare la Russia e preferirebbe trasferirsi in Italia. Nell'estate 2015 sembrava a un passo dal Milan, ma da via Aldo Rossi non c'era mai stato l'affondo decisivo (soprattutto perché lo Zenit chiedeva 30-35 milioni). Ma adesso le cose sono cambiate perché il belga è in scadenza nel 2017 e non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto. A gennaio potrebbe accordarsi con altre squadre e dire poi addio a parametro zero.



Capitolo Diawara: sul giovane talento del Bologna, una delle rivelazioni di questa stagione, si era già mossa la Juventus, ma la concorrenza della Roma potrebbe spingere i bianconeri a virare su altri obiettivi.