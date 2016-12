Roma: Destro in partenza, si va su Benteke

15:00 - Non solo Perotti. La Roma è alla ricerca di un attaccante, vista l'ormai scontata partenza di Destro, che piace molto al Milan ma che ha anche pretendenti in Premier League (Arsenal). A questo proposito ci sarebbe stato già un incontro tra il ds giallorosso Sabatini e l'agente di Destro per discuterne il futuro. Una punta, dunque, e nelle ultime ore è circolato con insistenza il nome di Benteke, belga di origine congolese dell'Aston Villa.

La strada che porta a Benteke, che ha un contratto con i Villans fino al giugno 2017, non è comunque facile, visto l'elevato costo dell'operazione.