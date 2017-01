Piccola apertura del Sassuolo per Defrel-Roma. Nonostante il presidente Squinzi abbia provato a blindare l'attaccante con un "spero di trattenerlo, è importante per noi", è il ds Carnevali a fare il punto della situazione, aprendo uno spiraglio per i giallorossi: "Noi non vogliamo cedere a gennaio. L'offerta della Roma? Non è ancora arrivata, aspettiamo di vederla". Poi spiega quale potrebbe essere la chiave: "Loro hanno giovani molto interessanti".