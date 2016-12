Roma, De Rossi resta fino al 2017

Il suo addio non sarà, a differenza di quello di Francesco Totti, intrinseco di polemiche e continue battute a distanza. Parliamo di Daniele De Rossi, l'altra bandiera della Roma, il quale ha deciso di rispettare il contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2017, per poi decidere nella prossima stagione cosa fare in futuro in base a quello che la società gli offrirà: o chiuderà la carriera alla Roma o all'estero.